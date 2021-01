Inter-Milan, il ds Massara: “Speriamo di passare il turno. Sul mercato…”

MILANO – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, si è così espresso a RaiSport nel pre Inter-Milan, derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia: “Ci aspettavamo una gara bella pimpante, la posta in palio è importante. Siamo contenti di giocarla e speriamo di passare il turno”.

VICE THEO: "Riteniamo di essere completi. Se non c'è Theo Diogo Dalot ha dimostrato di poterlo sostituire. Comunque mancano ancora 8 giorni e vedremo se ci sarà qualche altra occasione".