Milan, inseguendo nuovi talenti per il futuro rossonero

Maldini e Massara sulle orme del giovane talento turco. Lo starebbe adocchiando anche il Napoli come vice Di Lorenzo. Profilo interessante

Uno dei nuovi obiettivi del Milan è il giovane Ferdi Kadioglu , esterno classe 1999 del Fenerbahce . Su di lui ci sarebbe anche l'interesse del club di De Laurentis . Il padre del giocatore ha dichiarato che: "Napoli e Milan ci hanno già contattato e fa piacere l'interesse di grandi club. La priorità resta il Fenerbahce, vuole vincere il campionato qui. Se la società dovesse darci il via libera allora valuteremmo le opzioni di mercato".

La nuova stella del club turco gode di ottime "recensioni". "Nelle ultime due stagioni l’esplosione di questo classe 1999 nato ad Arnhem, e che ha pure giocato ben 54 volte con le varie nazionali giovanili olandesi. Di lui si è innamorato il commissario tecnico della nazionale turca, il tedesco Stefan Kuntz e per vie delle origini della famiglia, ora Ferdi gioca con la Turchia ed è anche un titolare inamovibile.

Lo stesso Kuntz lo ha schierato prevalentemente esterno sinistro di difesa, ma anche mediano centrale e persino trequartista. Insomma è un giocatore versatile che si adatta bene in più ruoli. Cosa molto interessante per Stefano Pioli. Al Fenerbahce i tifosi lo considerano già un idolo. A Napoli lo tengono d'occhio come vice Di Lorenzo a destra. Chi la spunterà tra Milan e Napoli?