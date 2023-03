In vista di Tottenham-Milan: Gerry Cardinale sarà a Londra

Dopo la 25a giornata di Serie A contro la Fiorentina, il Milan avrà poche ore a disposizione per rifiatare a buttarsi a capofitto sull'impegno contro gli Spurs. Per la trasferta londinese ci sarà anche Gerry Cardinale a seguire i suoi. Mercoledì sera i rossoneri si giocheranno il passaggio ai Quarti di Champions League. Un traguardo davvero fondamentale per la stagione del Milan. Dopo la vittoria dell'andata a San Siro (grazie alla rete firmata Brahim Diaz, i rossoneri non vogliono farsi scappare quest'opportunità.