Il Milan ricorda Pierino Prati: “Ha dato lustro ai colori rossoneri”

Milan, il saluto a Prati

MILANO – Durante la partita tra Lecce e Milan è arrivata la triste notizia della scomparsa di Pierino Prati, ex attaccante rossonero, all’età di 73 anni. Ecco il ricordo del Milan: “Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero”.

Come riporta Wikipedia, "soprannominato "Pierino la peste",[1] crebbe nel settore giovanile del Milan. Dopo una stagione in prestito alla Salernitana, dove contribuì con 10 reti alla promozione in Serie B dei campani, tornò una prima volta a Milano all'inizio del campionato 1966-1967, debuttando in Serie A con la maglia rossonera. Ceduto nuovamente in prestito nel successivo autunno, stavolta al Savona sempre in serie cadetta, disputò in Liguria il resto della stagione, per poi ritornare in pianta stabile ai rossoneri dall'estate 1967. Alla sua prima stagione completa in massima serie fu capocannoniere con 15 gol, contribuendo alla vittoria del campionato da parte dei milanesi. Coi lombardi conquistò la Coppa delle Coppe nel 1968, e l'anno successivo Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale: in quel 1969, nell'ultimo atto della principale competizione europea per club, segnò 3 gol all'Ajax, sfiorando il record di reti di Ferenc Puskás (4) in una finale. Lasciò il Milan nel 1973, dopo due Coppe Italia consecutive e la seconda Coppa delle Coppe, e dopo aver collezionato 209 partite e 102 gol in maglia rossonera".