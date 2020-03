Ielpo: “Pioli meriterebbe la conferma al Milan”

Secondo l’ex estremo difensore del Diavolo Mario Ielpo Stefano Pioli meriterebbe di restare sulla panchina della squadra milanese anche la prossima stagione. “Mi ha fatto una grande impressione sia come persona, sia come allenatore. La sua conferma non la vedrei come una negativa, anzi ha fatto bene in questi mesi”, ha dichiarato a Milan News.

Per il 56enne oltre al coach emiliano anche Zlatan Ibrahimovic dovrebbe rimanere nel gruppo. “Non mi ha sorpreso, me l’aspettavo, non ho mai avuto dubbi su di lui”, ha sostenuto commentando le prestazioni del gigante di Malmö dal rientro a gennaio. “E’ un giocatore che ha una forza fisica tale che, anche invecchiando, resta dominante in campo. Tutte le altre doti sono intatte. Magari è meno esplosivo, ma è ancora un calciatore che sa fare la differenza”.

Infine, sul futuro di Gigio Donnarumma ha affermato: “Difficile dire quale sarà al momento. Noi tutti tifosi speriamo rimanga, anche perché a mio avviso oltre ad essere un talento, è completo. E’ un punto di riferimento importante, nonostante la giovane età. Lui però ha uno stipendio da top club e quindi non dovrebbe trovarsi in una squadra che fatica ad arrivare in Europa. Quindi o il Milan sale di livello e si può permettere un grande giocatore che guadagna come lui, oppure sarà costretto a cederlo”.