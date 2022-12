Milan, idea Zaniolo in caso di mancato rinnovo di Leao

Il Milan osserva Zaniolo che potrebbe lasciare la Capitale nei prossimi mesi: se non si trovasse l'accordo con Leao potrebbe essere un'opzione

Redazione Il Milanista

I tifosi del Milan aspettando rinforzi di livello dal mercato di gennaio per provare ad aggiudicarsi nuovamente il titolo di Campioni d'Italia. A livello numerico la squadra è apposto così: bisognerà aspettare di fare manovre in uscita per sperare in nuovi innesti. In casa Milan sarebbero alla ricerca soprattutto di un esterno destro offensivo ma Alexis Saelemaekers sta recuperando e almeno fino a fine stagione indosserà la maglia rossonera.

Non si escludono tuttavia sorprese. Oltre a Ziyech, Aouar e Gakpo, un altro nome che aleggia in Via Aldo Moro è quello di Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 giallorosso è in scadenza tra un anno e mezzo: la cifra per la sua cessione potrebbe essere alla portata delle possibilità economiche del Milan. Forse per lui se ne riparlerà seriamente dopo la fine del campionato in vista della sessione estiva di calciomercato. Probabilmente questo sarà comunque il mese decisivo per stabilire le sorti di Zaniolo.

Si attende l’incontro tra Tiago Pinto e il suo procuratore Claudio Vigorelli, che sono in buoni rapporti. Insomma se con Rafael Leao alla fine non si trovasse l’accordo, il numero 22 della Roma potrebbe essere un’opzione valida per i rossoneri che nel frattempo tengono d’occhio la vicenda, pronti –nel caso- ad inserirsi.