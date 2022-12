Milan, le condizioni di Maignan e Saelemaekers alla vigilia del 2 Dicembre

Entrambi gli infortunati stanno seguendo programmi personalizzati di recupero e faranno di tutto per tornare a disposizione di Pioli già per la prima di campionato del 2023 nella trasferta di Salerno. Per ora per entrambi ci sono buone possibilità di poterli rivedere il 4 gennaio in campo. Certo è che per avere notizie più certe bisognerà aspettare qualche giorno in più e capire meglio la loro reale condizione fisica. Nel corso del mese di dicembre si avranno informazioni maggiori dallo staff medico. Al momento si intravede ottimismo per il loro rientro.