News Milan – Non rinnova, vuole il grande salto in rossonero

Daniel Maldini o Rade Krunic. Stefano Pioli deve scegliere chi far giocare sulla trequarti, al centro, in vista della prossima partita del Milan in campionato contro il Bologna.

Le assenze, contemporanee, di Brahim Diaz e Junior Messias pesano e peseranno in vista del prossimo impegno in agenda del Diavolo. E' un periodo complicato tra infortuni e Covid e il club meneghino, soprattutto in Europa, si sta giocando il suo futuro.

Tutte riflessioni in vista anche della prossima finestra di mercato invernale. Maldini e Massara sono alla ricerca di un uomo proprio in quella zona del campo, ma non vorrebbero incastrarsi in lunghe trattative. A gennaio, sin da subito, vorrebbero chiudere il colpo che maggiormente serve a Pioli