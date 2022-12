Milan, Zlatan Ibrahimovic in Supercoppa? Per ora è escluso, ma…

Continuano le brutte notizie dallo staff medico del Milan . Oltre al problema rimediato a Dubai da Divock Origi (di cui si dovrà capire l'entità dell'infortunio dai prossimi esami strumentali in Italia ), anche i tempi di recupero di Zlatan Ibrahimovic sembra dilatarsi. Nuove ipotesi per la data di rientro dello svedese che dovrebbero allontanarlo dalla presenza in Supercoppa prevista per il prossimo 18 gennaio contro l' Inter , una partita per lui sentitissima.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'attaccante rossonero ha parlato della sua condizione: "Sto bene, miglioro giorno dopo giorno, seguo il protocollo che ci siamo dati. Al Milan manca Ibra ma è vero anche il contrario: a Ibra manca il Milan. Sono vicino alla squadra ". E poi aggiunge:" Non c’è un calendario stabilito per il rientro: sono esperto di gestione degli infortuni, sbaglierei a fissare una data precisa. Fosse per la voglia, sarei stato titolare alla prima di campionato. Se ci sono, devo incidere: altrimenti meglio panchina o tribuna". Infine sulla Supercoppa: "Spero di essere in campo contro l’ Inter ma chissà. Lukaku ? Niente da dirgli, spero stia bene e che possa esserci. Lo stesso augurio che mi faccio io. Per il resto penso a me, mica agli altri: loro devono aver paura. Mi interessa segnare, solo quello".

Ibra sta cercando di mettercela tutta per esserci (sappiamo come è fatto) perché è un match a cui non vuole mancare. Ma dall'infermeria non arrivano buone nuove. E si esclude quasi del tutto la sua presenza per quella data. Insomma un bel grattacapo per mister Pioli, in sofferenza da quella parte del campo. Sì, perché in attacco i rossoneri hanno davvero gli uomini contati. E in questa prima parte di stagione l'allenatore ha dovuto fronteggiare non poche defezioni. Maldini e Massara a questo punto stanno riflettendo sul mercato. Perché a gennaio forse in attacco una manovra in entrata andrebbe fatta vista la situazione.