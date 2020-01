Milan, il post di Ibrahimovic

MILANO – Nella serata di ieri, Zlatan Ibrahimovic ha trovato il suo primo goal a San Siro nella sua seconda avventura in rossonero. Lo svedese, dunque, ha celebrato la rete questa mattina sui suoi profili social, pubblicando la foto della consueta esultanza con la descrizione romantica: “Milan, non me ne sono mai andato”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live