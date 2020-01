Ibra cambierà le sorti del Milan? Fiducia scarsa per gli svedesi

Milan, svedesi non convinti da Ibrahimovic

MILANO – Il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic ha risvegliato l’entusiasmo dei tifosi milanisti, accorsi in massa ad accoglierlo al suo primo giorno a Milano; la speranza, infatti, è che Ibra possa cambiare in positivo la stagione fin qui molto negativa dei rossoneri. Secondo un sondaggio del quotidiano svedese Expressen, che ha coinvolto circa 30 mila lettori, però, il pubblico svedese crede per il 39% che il loro connazionale riuscirà ad incidere per una percentuale del 39%, che andrà discretamente bene per il 23% mentre per il 38% dei lettori Ibra non cambierà le sorti del Milan. CLICCA QUI>Intanto, segui tutte i passi di Ibrahimovic a Milano minuto per minuto: ecco tutte le news