Hysaj a parametro zero? Il punto sulla situazione

MILANO – Lavori in corso in casa rossonera in vista della prossima stagione. Numerose le questioni sul tavolo della dirigenza rossonera. Si pensa al futuro, specie in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il Milan si trova secondo a 10 giornate dalla fine. Certo, la concorrenza è tanta e le squadre sino al settimo posto non sono lontane. Ma prestazioni e numeri dei rossoneri fanno ben sperare in vista della possibilità di rientrare nelle prime quattro al termine della stagione. Fra coloro che potrebbero però non esserci c’è il terzino rossonero Diogo Dalot.

SULL’ADDIO DI DALOT E LE RICHIESTE DEL MAN UDT – Il portoghese è arrivato dal Manchester United questa estate in prestito secco. Senza quindi possibilità di esercitare un diritto o addirittura un obbligo di riscatto. Diogo sta vivendo una stagione molto altalenante, fra buone prestazioni ed errori assai banali. Insomma, difficile che il suo futuro possa tingersi ancora di rossonero. Questo specie alle cifre che il Manchester United chiese in estate per l’inserimento di un diritto di riscatto. Si parlava di circa 20-22 milioni di euro. Il Milan, a queste cifre, sicuramente non tratta.

IL NOME NUOVO PER LA FASCIA – Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Milan sarebbe vagliando la candidatura di Elseid Hysaj, terzino sinistro del Napoli. Il nazionale albanese potrebbe prendere il posto in rosa di Diogo Dalot, destinato al rientro al Manchester United. A tal proposito, Ciro Venerato, giornalista Rai, a Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. “Il terzino al Milan? E’ una notizia che gira da un po’ di tempo. Ho parlato coi dirigenti del Milan, mi hanno detto che ci sono valutazioni in corso, loro per ora sono coperti sulle fasce. Di sicuro Giuffredi ha parlato sia col Milan che con Tare della Lazio. Hysaj piace anche alla Roma, anche se ora è esploso Karsdorp e quindi forse piace meno, ma a parametro zero può sempre interessare”.