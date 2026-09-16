Il Corriere dello Sport riporta questa mattina la notizia in preparazione del debutto del Milan a San Siro in Europa League contro il Benfica, con il titolo: "Pulisic-Cisse sulla trequarti". Tra le modifiche più attese nella formazione, spicca senza dubbio il conseguente ritorno di Christian Pulisic dal primo minuto. Sabato scorso, nella partita contro la Lazio, ha esordito nella stagione. L’attaccante statunitense ha dimostrato di avere grande determinazione ed è stato anche fondamentale con un assist per il primo gol di Diego Moreira. Accanto a lui in attacco troveremo Alphadjo Cisse, una delle sorprese più piacevoli di questo inizio di stagione per il Milan.

San Siro quasi pieno, in quanto si prevede la presenza di oltre 60mila sostenitori per supportare la squadra di Ruben Amorim nella prima giornata della fase di campionato. Al contrario, Gerry Cardinale non si troverà in tribuna, ma sarà presente sugli spalti del Meazza domenica sera per la gara di campionato contro il Lecce. Questa notizia è stata riportata stamattina dall'edizione di Tuttosport. All'inizio di questo campionato, il presidente rossonero ha sempre seguito da vicino la squadra di Amorim nelle partite ufficiali giocate finora dal Diavolo contro Torino, Venezia, Juventus e Lazio. Domani sera, per il match contro il Benfica, potrebbe tornare a San Siro anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird.

La designazione della sestina arbitrale

Come seguire il match

Arbitro: GillettAssistenti: Davies, GreenhalghIV: HarringtonVAR: AttwellAVAR: KwiatkowskiMilan-Benfica, mercoledì 16 settembre 2026Ora: 21:00Stadio: San SiroTV: SkySportStreaming: SkyGO, NOWtvWeb: diretta testuale su IlMilanista.it