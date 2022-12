Milan, Houssem Aouar si allontana dai radar rossoneri

Fumata nera per Aouar che nelle scorse settimane era stato accostato al Milan. Maldini e Massara mollano l'affare. Troppi in quel ruolo

Il Milan si sfila. A dispetto di quanto emerso nelle scorse settimane, Houssem Aouar si sarebbe allontanato dalle mire dei rossoneri. Complici le ottime prestazioni con la maglia del Lione e la scadenza imminente del suo contratto (il giocatore non rinnoverà quasi di sicuro con l'Olympique a fine stagione), molti club europei -tra cui il Milan- si sono messi sulle sue tracce. La Roma -alla finestra da tempo- sfrutterà quest'occasione per cercare di portarlo in giallorosso già a gennaio.

Certo è che sarebbe stato un buon profilo per le richieste di Stefano Pioli e le esigenze della squadra a centrocampo. Come riportato però da Calciomercato.com, il giocatore francese di origini algerine, sarebbe uscito nettamente dai radar di Maldini e Massara. Si era parlato addirittura di un eventuale acquisto del classe 1998. Tuttavia in Via Aldo Rossi i pensieri al momento sarebbero altri. Anche perché in quella zona del campo ci sarebbero già Brahim Diaz, Charles De Ketelaere e Yacine Adli.