Milan, Hincapié e Gakpo si aggiungono alla lista delle mire rossonere

Il difensore Piero Hincapiésta solleticando la fantasia di Maldini e Massara. Su di lui però -secondo la stampa britannica- ci sarebbero anche il Tottenham, il Napoli ed il Chelsea. Il centrale di difesa rappresenta una delle rivelazioni di questa edizione dei Mondiali. Il cartellino del classe 2022 vale già oltre i 20 milioni di euro. Il giovane per il momento resta concentrato sulla competizione in Qatar. Un altro profilo niente male è quello di Cody Gakpo in vista della stagione 2023/24. L'olandese classe 1999 ha parecchi corteggiatori anche in Premier League (tra cui il Manchester United in primis che sta studiando in vista del dopo Ronaldo). Diversa - rispetto a quella di Hincapié- la sua valutazione: il PSV Eindhoven chiede attorno ai 50 milioni di euro per l'olandese.