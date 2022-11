Calciomercato, il Milan ha due sogni: uno da 45 milioni, l’altro da 50 | News

Il Milan guarda già avanti e il calciomercato è sicuramente tra i pensieri più importanti nella mente della dirigenza rossonera. Alle porte c'è la sessione di gennaio, ma le grandi operazioni arriveranno in estate. Il punto focale intorno al quale gira tutto (o quasi) è il futuro di Rafael Leao . Con il rinnovo e la permanenza del portoghese a Milano, si faranno certe scelte. Con la cessione di Leao invece, ci sarà ovviamente tutto un altro mercato. I segnali che arrivano da questo fronte però non sono proprio confortanti.

Il rinnovo è complicatissimo per tante ragioni, economiche e non solo. In più, c'è sempre da tenere in serissima considerazione la fila di ricchissimi top club (Chelsea, Manchester City e PSG tra tutti) che da un momento all'altro potrebbero presentarsi alla porta di Milanello con un assegno da capogiro, difficile da ignorare. Naturale allora iniziare già a pensare ai possibili investimenti che il Milan potrebbe fare qualora dovesse dire addio a Leao in estate. Tra i tanti obiettivi di Maldini, sulla lista dei desideri ci sarebbero anche due grandi sogni di calciomercato da 45 e 50 milioni di euro <<<