Hauge: “Milan? Opportunità entusiasmante, ci sono contatti”

Milan, piace Hauge

MILANO – Jens Petter Hauge, esterno offensivo classe 1999 in forza al Bodo Glimt, si è così espresso sull’interesse del Milan nella consueta intervista post-gara a NRK: “So che ci sono contatti. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo affrontati. Giocano un tipo di calcio in cui posso divertirmi. È un’opportunità entusiasmante che bisogna considerare e prendere sul serio.”Se il club è soddisfatto dell’offerta che riceve sento di poter fare il passo più grande possibile. Voglio un club in cui ci sono buone possibilità di giocare e un allenatore che ha fiducia in me come giocatore e vuole migliorarmi”.