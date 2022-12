Milan, Hakim Ziyech da sogno (proibito) a realtà…

I numerosi tentativi in passato stanno portando i suoi frutti. Il Milan accelera su Hakim Ziyech. Potrebbe arrivare già a gennaio in prestito

Se nei giorni scorsi la voce su un suo possibile arrivo a Milano si erano quasi spente, arriva il colpo di scena. Il fuoriclasse del Chelsea Hakim Ziyech può essere realtà già da gennaio. Sarebbero pronti sul tavolo 15 milioni di euro per lui. La formula è quella del prestito oneroso subito con diritto di riscatto a giugno . Dopo i numerosi tentativi fatti in passato, ora sembra che le cose si stiano concretizzando sul serio. Per quanto riguarda il nodo ingaggio: il Milan non scenderebbe al di sotto di una cifra simile ai 4-4,5 milioni di euro netti a stagione.

Dunque pare che il Milan abbia sbaragliato la concorrenza per l'esterno della nazionale marocchina. I due impegni principali in casa Milan sono il rinnovo di Rafael Leao e il prestito di Ziyech . Ironia del destino i due si affronteranno a Doha tra poche ore ai Quarti di finale.

Una volta che i due avranno fatto ritorno dall'esperienza in Qatar, si potranno affrontare seriamente i due temi. Ma al momento pare ci sia ottimismo su entrambi i fronti in Via Aldo Rossi. Due operazioni diverse ma allo stesso modo importanti per far sorridere mister Pioli e l'ambiente rossonero in vista della corsa scudetto e degli impegni europei del Milan.