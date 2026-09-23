Marco Guidi ha analizzato le decisioni strategiche di Ruben Amorim nella partita contro il Lecce, estraendo implicazioni favorevoli per i sostenitori del Milan

La vittoria delsulcon il punteggio di 3-0 ha rappresentato non solo un modo per allontanare le preoccupazioni dopo due pareggi in campionato e una sconfitta in Europa. La squadra rossonera ha disputato la migliore prestazione della stagione, anche grazie al fatto di aver aperto le marcature nel primo tempo. Tuttavia, il riconoscimento va principalmente all’allenatore, che ha riorganizzato le sue strategie, mettendo in difficoltàcon una formazione 442 in vari momenti del match. Questo aspetto è stato trattato danel suo articolo pubblicato oggi sulla Gazzetta dello Sport.

AMORIM NON È PIÙ L'INTEGRALISTA DI MANCHESTER

L'analisi di Marco Guidi su Ruben Amorim: "Dal punto di vista tattico, la sfida con il Lecce ha mostrato ai sostenitori del Milan che Amorim non è (più) quel tecnico rigido che a Manchester affermò 'non abbandonerò il 3-4-2-1 nemmeno se me lo chiedesse il Papa'. Contro i salentini, il Milan si è schierato in diverse occasioni con quattro difensori, spostando Gila sulla destra e facendo arretrare Estupinan a sinistra. Questa strategia ha sorpreso Di Francesco e ha facilitato il piano di gioco dei rossoneri, consentendo a Chukwueze di non affaticarsi in corse lungo tutto il campo per 90 minuti. Amorim ha ideato qualcosa di diverso, dimostrando di aver imparato dagli errori del passato. "