Le parole affettuose di Jean Butez, estremo difensore del Como, nei confronti del capitano rossonero Mike Maignan, con cui si riunirà nella Nazionale francese.

Due giocatori delrappresenteranno la Nazionale francese. Uno è il capitano, mentre l'altro è il portiere, convocato all'ultimo momento daa causa dell'infortunio di Risser. Nella Nazionale, il portiere dei lariani avrà l'opportunità di rivedere, con cui ha condiviso un periodo al Lille e che incontra spesso a Milano, dato che vivono nelle vicinanze e i loro figli frequentano la stessa scuola. Butez ha condiviso queste parole in un’intervista pubblicata sui canali social de L'Equipe.

Le dichiarazioni di Jean Butez, portiere del Como appena convocato dalla Francia: "Viviamo abbastanza vicini a Milano. Mike è un caro amico, ci vediamo a volte davanti alla scuola dei bambini e conversare con lui è davvero piacevole, non solo riguardo al calcio, ovviamente, ma anche su vari temi. È una persona straordinaria e, nel gioco, un portiere eccezionale che mi motiva per la sua abilità e la sua presenza. Sarà davvero emozionante rivederlo in nazionale, dopo aver condiviso l'esperienza a Lille".