Finalmente una grande notizia: “Trattativa in corso, il Milan vuole chiudere!”

In casa Milan non si respira un'aria particolarmente serena in questo momento per via dei risultati altalenanti e alcune perplessità sul nuovo corso rossonero inaugurato l'estate scorsa con l'arrivo di Fonseca sulla panchina. Tolta la grande gioia nel derby, il cammino del Milan in campionato è stato singhiozzante, mentre quello in Champions League è stato finora fallimentare con due sconfitte in altrettante partite. Il calciomercato estivo ha portato innesti importanti, ma forse sarebbe servito ancora qualcosa in più. Ecco perché le ultime news parlano di possibili nuovi rinforzi previsti già per gennaio. Ma è proprio dal fronte del mercato che in queste ore sono arrivate ottime notizie per il Milan, con una trattativa fondamentale che i rossoneri vorrebbero chiudere il più presto possibile <<<