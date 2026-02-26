Milan, Nicola sceglie gli 11 “anti-Diavolo”

La Cremonese vuole cercare di farsi trovare al massimo davanti al suo pubblico: Nicola prepara la formazione titolare

Da Cremona sembra sopraggiungere aria di ribalta. Dopo la vittoria all’andata contro il Milan a San Siro adesso Nicola vuole ripetere il risultato o quanto menu cercarne uno utile. Ecco la probabile formazione della Cremonese.

Modulo a specchio (3-5-2), in porta ci sarà Audero. In difesa Terracciano, Ceccherini e Luperto si preparano alla titolarità mentre sulle fasce ci potrebbero essere Zerbin e Pezzella. A centrocampo Thorsby, Bondo e Maleh sembrano i prescelti.

Davanti la coppia potrebbe essere formata da Vardy e Bonazzoli.