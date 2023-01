Milan, Gigi Buffon in rossonero? Ma c’è un’altra pretendente

Buffon all'Inter? Non sembra fantascienza. Il portiere di Massa potrebbe approdare in nerazzurro come vice di Onana. Handanovic ai saluti

Redazione Il Milanista

Tema portieri in casa Milan. Il rientro di Mike Maignan è un grosso punto interrogativo e l'arrivo del giovane Vasquez non ha risolto di fatto le cose. Nelle scorse ore si erano rincorse voci di mercato che accostavano l'ex numero uno bianconero al Milan. Sull'indiscrezione mister Pioli si è espresso così martedì in conferenza stampa prima della Supercoppa: "Questa è una bomba. Stiamo recuperando giocatori, quando avremo recuperato tutti saremo al completo".

Considerando la sua età Buffon stupisce ancora: gioca, para e lo fa pure bene. Nel mentre si sarebbe inserito anche un altro club. L'infortunio di Samir Handanovic che lo sta costringendo a rimanere fuori dalle scene sta facendo riflettere la società nerazzurra sul da farsi. E sarebbe proprio l'Inter il club a cui viene accostato il nome di Gigi Buffon. E l'arrivo di Buffon sarebbe senza dubbio una bella stoccata agli eterni rivali juventini da parte dei nerazzurri. Lo sloveno non più disposto a fare il vice di André Onana ed è ormai ai ferri corti con Simone Inzaghi. Per quasi dieci anni portiere inamovibile e muro nerazzurro, è stato uno dei migliori nel suo ruolo. Ovviamente il tempo passa ed è passato anche per lui.

Al suo posto - oltre all'ipotesi Buffon- si affaccia anche un'altra possibilità. L'Inter sta pensando anche di richiamare in gruppo Inout Radu (attualmente alla Cremonese). Tuttavia il nome non soddisferebbe le richieste di Inzaghi. Il portiere originario di Bucarest potrebbe fare tappa a Milano ma solo di passaggio. Quello che servirebbe come secondo sarebbe un nome di esperienza che possa dare certezze tra i pali, ma a costo zero. Marotta valuta anche il rossonero Ciprian Tatarusanu che a giugno saluterà il Milan ed è attualmente la prima scelta di Pioli in attesa di Maignan. Il romeno è seguito anche dalla Fiorentina al momento anche se non c'è niente di ufficiale.