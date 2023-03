Milan, Gazzetta sgancia la bomba: “Al posto di Pioli può arrivare lui” | News

Il finale di stagione del Milan sarà determinante per il futuro del club rossonero da tantissimi punti di vista, dalle strategie di mercato al destino di tanti protagonisti rossoneri. E il primo nome a essere tirato in ballo quando le cose non vanno per il meglio è sempre quello dell'allenatore, Stefano Pioli .

Oltre a fare un bel cammino in Champions League, l'obiettivo da non fallire sarà quello di qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea per club. In altre parole: rientrare tra le prime quattro e qualificarsi in Champions sarà la condizione minima necessaria per non essere messi in discussione. Finisse oggi il campionato, però, il Milan sarebbe fuori dai giochi. Ecco dunque che fare qualche considerazione in merito al futuro di Pioli e della panchina del Diavolo è più che normale. In questo senso, la Gazzetta dello Sport in queste ore ha sganciato una news decisamente clamorosa e sorprendente sul possibile sostituto di Pioli alla guida del Milan <<<