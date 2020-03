Gazzetta dello Sport – Donadoni: “Non escludo un futuro ritorno al Milan”

Capace di regalare un po’ di ottimismo in mezzo ai tanti che prevedono un futuro a tinte fosche in cui tutti saremo costretti a stare ancora chiusi in casa per il Coronavirus, Roberto Donadoni si è detto fiducioso sulla ripresa del campionato di Serie A, ma non solo.

“L’augurio è che il Milan possa finire la stagione al meglio, al bene del club penserà chi di dovere”, ha affermato a La Gazzetta dello Sport.

A proposito invece di un suo rientro a Milanello nelle vesti di coach il 56enne ha replicato: “Meglio io o Rangnick? A questa domanda non c’è una risposta. Allo stato attuale non posso fare altro che autoescludermi. Poi, un domani, chissà”.