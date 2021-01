Galli incensa il Milan: “Grandissimo lavoro sul mercato”

MILANO – Riprenderà domani alle 18 la marcia del Milan verso l’obiettivo Scudetto. Con la scorsa vittoria, ottenuta per 2-0 ai danni del Cagliari, la banda Pioli ha consolidato il proprio primato in classifica, riportandosi a tre lunghezze di vantaggio sui cugini nerazzurri. Domani, però, l’impegno sarà di quelli durissimi. A San Siro arriverà infatti l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Pur essendo reduce da due risultati deludenti contro Genoa e Udinese, la compagine bergamasca resta una delle più forti del campionato e sinora, tra le squadre di alta classifica, soltanto il Napoli è stato in grado di batterla. Inoltre, il Diavolo ha avuto la meglio sugli orobici soltanto in uno degli ultimi dieci incontri in Serie A. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, Giovanni Galli, ex portierone rossonero, si è espresso sulla volata Scudetto.

LE SUE PAROLE – “Considerando quel che ha fatto sinora, è ormai evidente come il Milan sia davvero un serio candidato al titolo. Se prima c’erano dei dubbi, figli soprattutto della giovane età di una squadra che non era partita con l’idea di vincere il campionato, adesso la realtà che abbiamo davanti è un’altra. Anche perché poi, strada facendo, si crea anche quella chimica giusta all’interno del gruppo che ti porta a fare grandi risultati talvolta inaspettati”.

SUL MERCATO – "Il Milan si è rafforzato davvero tanto, ha fatto un ottimo lavoro. Si è mosso con grande saggezza, puntellando varie zone del campo. In attacco un campione come Mandzukic, a centrocampo un giocatore strutturato come Meité ed è stata anche rimpolpata la difesa. Tutte mosse con cui i rossoneri possono alimentare ancor di più la loro ambizione in ottica Scudetto".