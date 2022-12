Milan, Cody Gakpo si allontana dai rossoneri. Resta il rimpianto

Il Milan dice addio al sogno Gakpo. Il giocatore ora vale quasi 60 milioni. E in pole position ci sarebbe il Manchester United per il dopo CR7

Anche nella vittoria dell'Olanda sugli Stati Uniti, l'attaccante del PSV Eindhoven Cody Gakpo ha dato spettacolo. Uno degli obiettivi rossoneri di mercato nei giorni passati, ormai sembra essere sfumato per il Milan. Il giovane olandese, infatti, rischia di essere un sogno già svanito. Il suo contratto scadrà tra 3 anni e il suo cartellino -grazie alle belle prestazioni- potrebbe lievitare. Gakpo ha messo lo zampino quasi per tutti i gol della partita contro gli americani. Sua la firma che ha sbloccato il match contro il Senegal (finito per 2-0); gol contro l'Ecuador nella rete dell'1-1 e infine sempre suo il primo dei gol in casa del Qatar.