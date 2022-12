Calciomercato Milan, news col botto: “Colpo in chiusura, arriva a gennaio!”

Il Mondiale in Qatar sarà lo spartiacque di diverse situazioni per il Milan, soprattutto in ottica calciomercato. Dopo la fine della competizione infatti, i vertici rossoneri accelereranno su diverse piste su cui stanno lavorando da tempo. La primissima questione da risolvere, ad esempio, sarà il futuro di Rafael Leao. Lo stesso attaccante portoghese ha dato appuntamento a dopo il Mondiale, quando andrà in scena un nuovo incontro con Maldini.