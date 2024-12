Milan News – Fonseca out e nuovo allenatore: “Sogna di venire al Milan!”

1 di 2

AC Milan News

Calciomercato Milan, news pesanti da Andrea Longoni.

Quella contro il Verona sarà senza dubbio una partita fondamentale per il Milan e, in particolare, per mister Paulo Fonseca. Se ne sta parlando davvero tanto in queste ore e da più parti arrivano conferme pesanti: senza una vittoria contro il Verona, il tecnico rossonero rischierebbe l'esonero. Per completezza di informazione, va sottolineato che da Casa Milan arrivano messaggi nettamente in controtendenza.

Il club rossonero infatti nega possibili ribaltoni in panchina entro stretto giro di posta e lascia intendere che Verona non sarà una tappa cruciale per il futuro di Fonseca. Per dovere di cronaca registriamo e vi riportiamo questa posizione. Ma per gli stessi motivi vi dobbiamo anche specificare che questa era chiaramente l'unica posizione possibile del Milan alla vigilia di una partita così tanto importante. In altre parole, non ci si poteva aspettare altro dal Milan, che non avrebbe mai potuto mettere apertamente in discussione il proprio allenatore. A parte quindi le ovvie e scontate smentite di rito, bisogna fare molta attenzione ad altre news che stanno circolando in queste ore in orbita Milan.

In particolare, da diverse parti stanno ribalzando tantissime indiscrezioni che riguardano i possibili sostituti di Fonseca sulla panchina rossonera. Tra i nomi più chiacchierati in queste ore c'è anche quello dell'ex Barcellona Xavi Hernandez. Un profilo di spessore e livello internazionale, che intriga il Milan già da qualche tempo. Anche la scorsa estate Xavi era stato inserito nel casting per il dopo-Pioli e ora in Spagna rilanciano con forza la sua candidatura per la panchina rossonera. Attenzione però, perché sempre in queste ultimissime ore sta circolando anche un altro allenatore che sognerebbe addirittura di venire ad allenare il Milan: ecco di chi si tratta e tutti i dettagli in merito <<<