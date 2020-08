Fiorentina, arriva la prima richiesta del Milan per Milenkovic

MILANO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe stata una prima offerta del Milan alla Fiorentina per il cartellino di Nikola Milenkovic, difensore centrale in forza ai viola. Per il classe 1997 Maldini potrebbe piazzare delle contropartite, con Commisso che guarda interessato ad alcune situazioni contingenti. Da tenere d’occhio, per esempio, il riscatto da parte dei milanesi di Ante Rebic, della cui plusvalenza i viola detengono il 50%; inoltre alla Fiorentina interessa Lucas Paquetà mentre al Milan Federico Chiesa. Incastrare questi diversi affari potrebbe essere vitale per portare Milenkovic al Milan. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live