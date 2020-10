Europa League, le probabili formazioni di Milan-Sparta Praga

Milan-Sparta Praga, le probabili formazioni

MILANO – Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Sparta Praga, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League ed in programma stasera alle 18:55 a San Siro.

Qui Milan, Pioli dà spazio al turn over

Dopo il primo pareggio stagionale in campionato contro la Roma, Stefano Pioli darà modo a molti dei suoi titolari di rifiatare. Contro lo Sparta Praga, dunque, spazio a diversi cambiamenti: non nel modulo, che resterà il 4-2-3-1, ma negli interpreti. Confermato Tatarusanu in porta e tre quarti di difesa, completata da Dalot a sinistra al posto di Theo Hernandez. I due mediani saranno Bennacer e Tonali con Kessie a riposo, mentre saranno chiesti gli straordinari a Ibrahimovic; dietro di lui agiranno Castillejo, Krunic e Brahim Diaz.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli

Qui Sparta Praga, in campo il miglior 11

Il tecnico Tokal deve fare a meno dell’ex Bologna Krejici in difesa, squalificato dopo l’espulsione rimediata nella prima giornata contro il Lille. Nel suo consueto 4-3-3, dunque, spazio in difesa, da destra a sinistra, composta da Sáček, Lischka, Vitík ed Hanousek. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Trávník, Dočkal e Pavelka. In attacco, il tridente Vindheim–Juliš–Moberg Karlsson. Panchina iniziale per l’ex Lazio Kozak.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Heca; Sacek, Lischka, Vitík, Hanousek; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Vindheim, Juliš, Moberg Karlsson. All. Tokal