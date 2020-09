Europa League, i convocati di Pioli per Rio Ave-Milan

MILANO – L’ultimo ostacolo per accedere alla fase a gironi di Europa League: domani si gioca Rio Ave-Milan e, alla vigilia, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per la trasferta portoghese. Questo l’elenco completo per il playoff:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Leão, Maldini.

Ma attenzione perché proprio poco fa è esplosa all’improvviso un’altra clamorosa bomba di mercato in casa rossonera che sta facendo sognare i tifosi. Maldini può fare un capolavoro, colpaccio last minute: fissato l’incontro decisivo nelle prossime ore! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA