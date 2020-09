Calciomercato Milan – Pioli tuona, vuole altri due colpi: ecco chi ha chiesto!

Calciomercato Milan, botti di fine sessione: Pioli vuole altri due colpi

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – A meno di una settimana dalla chiusura del calciomercato, la rosa del Milan ha ancora bisogno di altri rinforzi. Stefano Pioli, racconta Il Giornale, ne avrebbe chiesti altri due: un quarto centrocampista e un nuovo difensore centrale. L’operazione per il nuovo mediano sembrerebbe però essere legata alla cessione di Krunic, condizione imprescindibile per procedere. Per quanto riguarda la difesa, al Milan sono stati accostati diversi nomi, ma l’ultimo è una vera sorpresa.

Con Krunic in partenza, la dirigenza del Milan continua a pensare all’idea Bakayoko. Il ritorno del francese sembrava già complicato dalle alte richieste del Chelsea, che Maldini sperava di poter limare col passare del tempo. L’inserimento del PSG nella corsa al giocatore ha complicato ulteriormente l’affare, costringendo il dt rossonero a guardarsi intorno in cerca di alternative. Si era parlato anche di Soumaré, su cui però sembrerebbe essere in vantaggio il Napoli. Per la questione centrocampista bisognerà dunque attendere nuovi sviluppi, mentre invece arrivano grosse novità sul fronte difensore. Con una sorpresa dell’ultim’ora.

Il sogno di Maldini e soci è sempre stato Nikola Milenkovic, ritenuto il giocatore perfetto per affiancare Romagnoli e contendere un posto a Simon Kjaer. La Fiorentina continua a sparare troppo alto, e Maldini sta valutando altri profili. L’idea Ajer, altro gigante in forza al Celtic, non sembra scaldare troppo gli animi di tifoseria e dirigenza. Nelle ultime ore si è però parlato molto di una nuova pista: quella che porta a Berat Djimsiti. Il classe 1993 dell’Atalanta è ormai un veterano del calcio italiano, che la Dea potrebbe anche liberare senza troppe pretese. Stando a quanto riferisce Tuttosport, Maldini avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, evidentemente pronto a fare la prima mossa nei prossimi giorni. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA