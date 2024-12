Milan News – Clamoroso, esonero Fonseca: poco fa l’annuncio improvviso

L'ennesima brutta prestazione con un risultato decisamente deludente contro il Genoa ha riacceso la contestazione dei tifosi del Milan, in quella che doveva essere una serata di festa. E, come era ovvio, al centro delle voci è tornato ancora una volta l'allenatore Paulo Fonseca. La situazione ambientale intorno a lui è pessima. Il rapporto con alcuni giocatori è sceso ai minimi storici, non ha la fiducia di parte dello spogliatoio e la società fa poco o nulla per legittimarlo pubblicamente. Anche perché, come riferiscono alcune delle ultime news di casa Milan, adesso in ballo sarebbe tornata anche la panchina di Fonseca: ecco tutti i dettagli <<<