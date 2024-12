Milan News – Esonero Fonseca, annuncio col botto: “Cardinale ha deciso!”

La brutta sconfitta contro l'Atalanta conferma i soliti alti e bassi di un Milan che stenta a decollare definitivamente. La vetta è sempre più lontana, ma adesso in casa rossonera si trema anche in vista della corsa Champions. E Fonseca, come al solito, torna ancora una volta al centro delle critiche di tanti tifosi e addetti ai lavori. Tanto che in queste ultime ore si sta parlando anche del futuro traballante e incerto di Fonseca sulla panchina del Milan. Un tema che da un po' non circolava più in ambiente rossonero ma che adesso sarebbe tornato fortemente di moda. E proprio a tal proposito, adesso in casa Milan sta rimbalzando una news decisamente pesante che racconta di quella che sarebbe la decisione di Cardinale su Fonseca: ecco tutti i dettagli <<<