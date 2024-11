Milan, colpo di scena sull’esonero di Fonseca: “La società vuole…” | News

Il Milan sta lavorando per provare a costruire una rosa che possa con il tempo dare soddisfazioni. Nel senso: c'è la volontà di progettare qualcosa a lungo termine e non solo nel breve. Anche per questa ragione sono settimane che si fanno ragionamenti di qualsiasi tipo rispetto a quella che è stata la stagione rossonera fino ad ora. Con degli alti e bassi che sembravano essere definitivi, in un senso e nell'altro. E che poi - positivamente e negativamente - non si sono rivelati tali. Ecco il motivo per cui in queste ore tornano a circolare - con grandissima insistenza - delle voci importanti rispetto a Fonseca.