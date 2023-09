Mercato Milan | Addio incredibile, arriva una voce folle: “Vuole andare via subito!”

1 di 2

Le ultime news di Casa Milan

News Milan, voci di calciomercato su una possibile partenza a sorpresa.

In queste ore stanno circolando diverse news - di mercato e non - che stanno creando qualche turbolenza in casa Milan. E' arrivata ad esempio la notizia dell'infortunio in nazionale di Giroud (per fortuna nulla di grave, dovrebbe recuperare senza problemi per il derby). Ma non solo.

Da Maignan a un altro possibile addio clamoroso: le ultime notizie di calciomercato del Milan

Sempre in queste ore infatti si è parlato anche del futuro di Mike Maignan. Dalle voci di mercato che lo accostano a vari top club europei (soprattutto il PSG) alla spinosa questione del rinnovo con il Milan, con le pesantissime richieste economiche del portierone francese che ovviamente mettono in apprensione tutto l'ambiente rossonero: la situazione è complicata e andrà seguita con attenzione. Ma, come se non bastasse, a Casa Milan è piombata come un fulmine a ciel sereno pure un'altra pesantissima indiscrezione di calciomercato.

Stando infatti alle ultime news che stanno rimbalzando direttamente dalla Spagna, ora ci sarebbe un giocatore rossonero totalmente a sorpresa che starebbe spingendo per andare via, probabilmente già in vista della prossima sessione invernale di mercato: ecco tutti i dettagli in merito <<<