ESCLUSIVA MILAN | Ricci: “Mercato super. E su Jovic vi dico che…”

La nostra redazione ha contattato telefonicamente in esclusiva Dario Ricci, corrispondente per conto di Radio 24 - Il Sole 24 Ore, per parlare dell'attualità e del mercato del Milan.

Facciamo un passo indietro, agli ultimi giorni di mercato. Per quali ragioni il Milan ha deciso di acquistare Jovic?

“A me Jovic piace, lo reputo un buon colpo”.

Alla Fiorentina non ha propriamente brillato…

“È vero anche questo elemento, però secondo me l’esperienza di Firenze gli è servita per capire come funzionano certi meccanismi tattici nel calcio italiano”.

Riuscirà a scalare Giroud nelle gerarchie?

“Credo che nella testa di Pioli ci sia di far rimanere Giroud titolare. Jovic è stato preso per non farlo arrivare proprio al limite delle sue energie, garantendogli di rifiatare ogni tanto”.

Voto e giudizio personale al mercato rossonero?

“8.5 tendente al 9 pieno. Sin qui abbiamo assistito a una netta inversione di tendenza rispetto all’anno scorso. Poi vedremo sul lungo termine”.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale del Milan?

“Vincere scudetto e Coppa Italia. Con una squadra del genere, non puoi non pensare a questo ordine di obiettivi”.

E in Champions?

"Certo, il girone è durissimo. Però anche le altre squadre credo siano intimorite dall'affrontare il Milan. I rossoneri devono pensare al fatto che se la possono giocare contro chiunque".

