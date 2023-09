Mercato, Cardinale rilancia ancora: “Altri 5 colpi da paura per il Milan” | News

Il campo e i primi risultati in campionato stanno premiando il Milan e giustificando i buoni voti dati al mercato estivo del club rossonero. Tanti addii e parecchi colpi in entrata hanno rivoluzionato la rosa a disposizione di Pioli , che ora ha tanta possibilità di scelta e varie alternative di livello. Insomma, il calciomercato del Milan non ha solo innalzato la qualità complessiva, ma anche allungato la panchina. Ma il lavoro non è ancora terminato, tutt'altro.

L'intenzione dei vertici del club di Via Aldo Rossi infatti è quella di continuare a crescere esponenzialmente. E per farlo si dovrà ovviamente passare di nuovo per investimenti importanti, anche per quanto riguarda il calciomercato in entrata. Da questo punto di vista, Cardinale non farà nessun passo indietro, anzi. E allora, quali sono i prossimi interventi e i colpi di mercato già in programma in casa Milan? Nei progetti rossoneri ci sarebbero già ben 5 colpi molto importanti per il prossimo futuro: eccoli tutti, uno dopo l'altro <<<