ESCLUSIVA MILAN / De Vecchi: “Ottimo mercato. De Ketelaere? Vi assicuro che…”

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi , calciatore del Milan tra il 1978 e il 1981.

“Beh, c’è sempre Giroud , che non è finito. In più hanno preso Okafor , uno degli attaccanti rivelazione dell’ultima Champions League”.

“Lo vedremo sul campo. In ogni caso, un leader il Milan lo ha in porta: Maignan . In più c’è Pioli, uno con le spalle molto più larghe di quello che sembra”.

“Secondo me entrare tra le prime quattro in Champions. Scudetto sicuro? Difficile darlo per certo. Ci sono tante squadre ben allestite. In Coppa europea passare i gironi. Dopodiché si vedrà”