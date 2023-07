Calciomercato / Uragano Milan, annuncio da brividi: “Altri 5 colpi in arrivo!”

Diciamoci la verità: in pochi, anzi pochissimi, si sarebbero aspettati un calciomercato così scoppiettante da parte del Milan . Neanche il più ottimista tra i tifosi o tra gli addetti ai lavori avrebbe pronosticato ben 8 colpi a fine luglio. L'ultimo innesto è Yunus Musah , ma la cosa che sorprende ancor di più è che pare proprio che il Milan non voglia assolutamente fermarsi qui con le operazioni di mercato. Anzi.

Certo, bisognerà obbligatoriamente passare anche da alcune cessioni per continuare a investire su nuovi acquisti. Rebic è andato al Besiktas, ma non basta. Da piazzare ci sono tanti altri giocatori in esubero. Occhio pure a De Ketelaere, sempre in bilico, dal quale si potrebbe racimolare un tesoretto importante. A prescindere da questo comunque, le ultime notizie confermano che il Milan ha intenzione di muoversi ancora sul mercato in entrata.