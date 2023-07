ESCLUSIVA MILAN / De Canio: “La concorrenza stimola. Mercato? Non vorrei che…”

La nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Luigi De Canio, ex allenatore - tra le altre - di Genoa, Lecce e Udinese

In merito al rendimento di Tommaso Pobega in rossonero, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Luigi De Canio, tecnico dell’attuale centrocampista del Milan ai tempi della Ternana (stagione 2018-2019).

Che tipo di calciatore è Pobega?

“È uno dei giovani di maggiore personalità che abbia mai allenato in assoluto”.

Pioli lo utilizza nella maniera adeguata dal tuo punto di vista?

“Sì, Pobega è molto intelligente tatticamente. Per me è una mezz’ala di inserimento, ma può tranquillamente ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. La personalità è il suo grande punto di forza”.

Ma gli conviene restare al Milan, “chiuso” dagli arrivi di Loftus-Cheek e Reijnders?

“Io sono convinto che la concorrenza stimoli sempre calciatori dal carattere come quello di Pobega. E poi il campo ce lo si guadagna. Nessuno parte mai con preferenze in più o in meno”.

A proposito di Milan: un giudizio sul mercato dei rossoneri?

“Lo sospendo. È vero, sono arrivati tanti buoni giocatori, però non vorrei mai che siano soltanto emblema di un nuovo gruppo dirigenziale che vuole dimostrare di essere stato operativo. La prova pratica, come dicevamo, sarà solo ed esclusivamente il rettangolo verde”.

Chi si contenderà lo scudetto?

"Secondo me, ora come ora, partono alla pari Napoli, Inter, Milan e Juve. Il mercato non è ancora finito. Non ci si può avventurare in previsioni".