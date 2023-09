ESCLUSIVA MILAN | Brambati: “Newcastle squadra tosta. Tonali? Spero che…”

In merito all’imminente match di Champions del Milan contro il Newcastle, abbiamo raggiunto in esclusiva Massimo Brambati, ex calciatore, attualmente opinionista televisivo

Redazione Il Milanista

In merito all’imminente match di Champions del Milan contro il Newcastle, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Brambati, ex calciatore, attualmente opinionista televisivo.

Come si reagisce subito e prontamente a una batosta come quella che ha subito il Milan nel derby?

“Questo dato, in generale, non mi preoccupa. Pioli ha dimostrato, in tutte le squadre che ha allenato, di saper reggere l’urto psicologico in situazioni simili. Ho soltanto un dubbio…”.

Prego.

“Non so se il Newcastle è la squadra che ti può consentire di reagire subito. Sono fisici, tosti e molto forti tecnicamente”.

In Premier League non sono partiti benissimo…

“Però hanno affrontato Liverpool, Brighton e City. Oggettivamente ci sta perdere partite contro questo tipo di squadre. Il Milan non commetta assolutamente l’errore di guardare alla classifica del Newcastle in Premier League di oggi…”.

Che tipo di accoglienza riserverà San Siro a Tonali?

“Spero positiva. Lui ha dato tutto al Milan. Accettando quell’offerta. Inoltre ha consentito al club rossonero di impostare un certo tipo di mercato estivo”.

I rossoneri sono riusciti tuttavia a rimpiazzare tatticamente Tonali?

“Di questo non sono pienamente convinto. Il Milan ha fatto una campagna acquisti ottima, ma - al momento - non mi sembra sia stato in grado di rimpiazzare un giocatore roccioso e forte tecnicamente come Tonali”.

Con il ko nel derby il Milan ha definitivamente compromesso ogni chance scudetto?

“Assolutamente no, il Milan può e deve continuare a ambire a puntare allo scudetto. Non questa sconfitta che cancella tutto quanto visto di buono nelle prime tre partite. Dopodiché la concorrenza sarà elevatissima, questo mi sembra chiaro”.

