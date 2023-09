Calciomercato Milan | Sorpresa in attacco, Furlani spiazza tutti: è uscito il nome

Non solo campo: in casa Milan i vertici del club stanno già pensando anche alle prossime mosse di calciomercato . Alcune sarebbero già ben chiare nella mente di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada . Nei giorni scorsi vi abbiamo ad esempio parlato della difesa rossonera, che avrà bisogno di rinforzi nel prossimo futuro. Ma tra gli obiettivi di mercato prioritari del Milan c'è anche sempre un nuovo attaccante .

Il 37enne è in scadenza a fine stagione (così come Jovic), il Milan valuterà il futuro del francese nei prossimi mesi. Un altro rinnovo non è escluso, ma Furlani deve comunque pensare a trovare un nuovo titolare in vista delle prossime stagioni. Un giocatore giovane ma già pronto e forte. Insomma, una sicurezza in termini di prestazioni, continuità e - soprattutto - gol.