Era mancato solo il goal: l’analisi post Manchester Utd 1-1 Milan

MILANO – Il Milan ha pareggiato per 1-1 contro il Manchester United all’Old Trafford nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League; a segno, tra i Red Devils, Amad Diallo al 50esimo, mentre per i rossoneri è segnato a referto il goal di Kjaer al 92esimo. La qualificazione, dunque, è ancora tutta in ballo e si giocherà giovedì 18 marzo alle 21:00 nel ritorno di San Siro.

Dopo l’ottima prova in casa dell’Hellas Verona, il Milan ha dimostrato anche in una serata internazionale e dal grandissimo prestigio di essere in forte ripresa. Nonostante le tante e pesanti assenze (Romagnoli, Bennacer, Theo Hernandez, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic, Mandzukic), infatti, i rossoneri hanno disputato un match di altissimo livello tecnico e tattico, dominando il lanciato Manchester Utd di Solskjaer (anch’esso con alcuni infortunati, con i soli Rashford e Pogba assenti tra i titolari) praticamente per tutta la partita. Pressing altissimo e marcature a uomo, gioco palla a terra con verticalizzazioni o cambi di gioco all’occorrenza, attenzione in difesa: è stata questa la tattica di Pioli che, di fatto, ha sorpreso tutti.

Era mancato solo il goal: una prestazione ottima, in ogni singolo aspetto del gioco. E, come spesso accade, il calcio ha fatto giustizia nel momento clou: dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Diallo, abile a sfruttare l’incertezza di Dalot-Tomori-Donnarumma, i rossoneri hanno ripreso partita e speranza di qualificazione al 92esimo con il goal di testa di Kjaer. Grandissima prestazione della coppia Kessie-Meitè in mezzo al campo.

Risultato giusto giustissimo, anzi: non fino in fondo. Per come ha giocato il Milan avrebbe meritato di vincere la partita. Ma stiamo tranquilli. Teniamoci la vittoria – speriamo – per i tre prossimi delicatissimi incroci: domenica sera contro il Napoli, poi il ritorno contro il Manchester Utd giovedì e, prima della sosta, la trasferta a Firenze.