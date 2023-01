Milan, due obbiettivi rossoneri finiti nel mirino della Roma. E Zaniolo…

Intrecci di mercato. Aouar interessa ai giallorossi in caso di addio di Zaniolo. Ziyech pallino fisso dei rossoneri anche lui nel radar della Roma

Redazione Il Milanista

L’algerino era stato già adocchiato dal Milan. Il giocatore potrebbe essere il profilo giusto a centrocampo per rinforzare la rosa di Stefano Pioli per la prossima stagione. Il nome è quello di Houssem Aouar -classe 1998- in scadenza con il Lione e già sul taccuino anche della Roma di Josè Mourinho. Al momento l’unica vera offerta è stata quella del Betis Siviglia. E il suo arrivo in rossonero è legato alla permanenza dello spagnolo Brahim Díaz. Il Milan dovrà decidere se riscattarlo dal Real Madrid o meno a giugno ma se la cifra restasse quella attuale (attorno ai 20 milioni di euro), i rossoneri probabilmente dovranno rinunciare.

Vista poi la possibile partenza di Nicolò Zaniolo già nei prossimi giorni (oggi nemmeno tra i convocati contro lo Spezia in campionato) i giallorossi potrebbero puntare proprio su Aouar per il centrocampo. Tuttavia al momento l'Olympique non sarebbe dell’idea di fare a meno di lui. O almeno non adesso. Discorso rimandato a fine stagione quindi. Altro nome di moda dalle parti di Trigoria è quello di un obiettivo di mercato del Milan: Hakim Ziyech. Anche per lui discorso analogo: si potrebbe pensare ad un suo arrivo solo nel caso la Roma riuscisse a concretizzare la partenza del classe 1999 originario di Massa, ormai ai ferri corti con tutto l'ambiente e bersagliato dai tifosi sui social nelle ultime ore. Per Zaniolo sempre più probabile l'approdo in Premier League (forse sotto la guida di Antonio Conte).

Maldini e Massara lo valuterebbero solo nel caso in cui Pinto desse l'ok al prestito oneroso con diritto di riscatto (che diventerebbe obbligo solo a certe condizioni). La Roma lo valuta 25 milioni di euro e vorrebbe solo la cessione definitiva con obbligo di riscatto certo a giugno. Per quanto riguarda invece il centrocampista del Chelsea tagliato fuori dal progetto dei Blues e per questo sarebbe a caccia di un top club in cui poter giocare costantemente e fare finalmente la differenza. Il problema del marocchino è legato all’ingaggio che si aggira attorno ai 6.5 milioni di euro netti a stagione. Inoltre il giocatore andrà in scadenza tra due anni e mezzo con il club londinese.