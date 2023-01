News Milan / Furia Ibra: “Ecco cosa è successo nello spogliatoio”

Il Milan è chiamato a rialzarsi e a riprendersi da un momento non facile. Per ora, il nuovo anno ha portato in dote molti più dolori che gioie. Alcuni cattivi risultati in campionato, la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia e, infine, la dolorosa quanto netta sconfitta nel derby di Supercoppa. Il gioco latita, in campo si vede un Milan vulnerabile e con poche idee, incapace di reagire con carattere e orgoglio alle difficoltà. Insomma, un Milan lontanissimo parente di quello che solo pochi mesi fa alzava al cielo lo Scudetto.