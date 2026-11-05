Nelson Dida, ex portiere storico del Milan che in passato ha ricoperto anche il ruolo di preparatore dei portieri nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, ha condiviso le sue opinioni, in esclusiva per la Gazzetta dello Sport, riguardo a Ruben Amorim e Luka Modric, pilastri di questo Milan. Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni sul campione croato che indossa la maglia numero quattordici:

DIDA SU MODRIC"Se nel Milan che ha trionfato in ogni competizione, Modric sarebbe stato un elemento utile? Certamente. Modric è un talento eccezionale: continua a correre moltissimo e ha un'incredibile voglia di giocare e conquistare. È di sicuroun modello per i più giovani e costituisce una grande fonte di motivazione".

LE PAROLE SU AMORIM"È una persona fantastica, un allenatore giovane che ha già accumulato esperienze significative nel calcio e possiedeuna fortissima motivazione a vincere. Sta ancora adattandosi al Milan, ma sta apprendendo rapidamente tutto ciò che è necessario per lavorare al meglio in questo contesto. Penso che possa riuscire molto bene qui: ha il coraggio e la consapevolezza delle proprie abilità e sa di poter apportare molto a questa squadra".