Nelson Dida ha rilasciato alcune dichiarazioni su Luka Modric e il lavoro di Ruben Amorim

Lorenzo Focolari
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Nelson Dida, ex portiere storico del Milan che in passato ha ricoperto anche il ruolo di preparatore dei portieri nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, ha condiviso le sue opinioni, in esclusiva per la Gazzetta dello Sport, riguardo a Ruben Amorim e Luka Modric, pilastri di questo Milan. Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni sul campione croato che indossa la maglia numero quattordici:

DIDA SU MODRIC"Se nel Milan che ha trionfato in ogni competizione, Modric sarebbe stato un elemento utile? Certamente. Modric è un talento eccezionale: continua a correre moltissimo e ha un'incredibile voglia di giocare e conquistare. È di sicuroun modello per i più giovani e costituisce una grande fonte di motivazione".

Nelson Dida, preparatore dei portieri del Milan

LE PAROLE SU AMORIM"È una persona fantastica, un allenatore giovane che ha già accumulato esperienze significative nel calcio e possiedeuna fortissima motivazione a vincere. Sta ancora adattandosi al Milan, ma sta apprendendo rapidamente tutto ciò che è necessario per lavorare al meglio in questo contesto. Penso che possa riuscire molto bene qui: ha il coraggio e la consapevolezza delle proprie abilità e sa di poter apportare molto a questa squadra".

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