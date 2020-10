Derby sul campo e… sul mercato: Inter e Milan su Milenkovic

Milan, derby con l'Inter per Milenkovic

MILANO – Sabato 17 ottobre, al ritorno dalla sosta per gli impegni delle Nazionali, è previsto l’attesissimo derby tra Inter e Milan. La stracittadina milanese, però, non si giocherà solo sul campo, ma è già molto attiva anche tra i tavoli e i cellulari del calciomercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il rossonero Maldini e il nerazzurro Marotta si stanno apertamente sfidando per accaparrarsi Nikola Milenkovic. Il centrale serbo della Fiorentina ha deciso di non rinnovare con i Viola e andrà in scadenza nel 2022: verrà, dunque, messo inevitabilmente sulla lista cessioni.

Per quanto riguarda l’Inter la strategia resta quella notata in estate: senza l’addio di un big in difesa è difficile pensare a una proposta che possa avvicinarsi alla richiesta della Fiorentina, anche se destinata a scendere rispetto ai 40 milioni di qualche settimana fa. Per il Milan Milenkovic è la prima scelta, i contatti con il suo agente Fali Ramadami sono continuati anche dopo la deadline del 5 ottobre. A gennaio si tenterà un nuovo affondo, soprattutto se il Milan sarà in piena corsa per un posto Champions e alla fase a eliminazione diretta di Europa League.