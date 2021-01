Da Milanello, il programma del 1 gennaio 2021: lavoro a Capodanno

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Come riportato da acmilan.com, per Capodanno il programma prevede un solo allenamento pomeridiano. In ballo c’è la preparazione alla sfida contro il Benevento dell’ex Pippo Inzaghi, in programma domenica 3 gennaio 2021 alle 18:00 allo stadio “Ciro Vigorito” del capoluogo di provincia campano; sarà la prima gara del nuovo anno e la quindicesima del campionato di Serie A.

“E’ stato un anno gratificante, alleno – ha spiegato Pioli a SkySport – in un grande club ed un gruppo di ragazzi che mi piacciono tanto. Per i loro comportamenti, perché pur essendo così giovani sono molto responsabili perché ci troviamo anche in una situazione molto particolare e complicata per loro. Il primo giorno che sono arrivato a Milanello mi sono sentito bene, con tutti. Qui c’è il meglio possibile per lavorare bene. Dobbiamo continuare su così, puntando al massimo e possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni”.

Nella giornata di ieri, i rossoneri si sono presentati per colazione prima di scendere negli spogliatoi per continuare la preparazione di Benevento-Milan, prossima partita di campionato in programma in trasferta domenica 3 gennaio alle 18.00. A Milanello, per assistere all’allenamento e fare anche un brindisi con lo staff e la squadra, anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare, poi il gruppo si è spostato in campo dove, dopo aver concluso il riscaldamento con una serie di torelli, ha disputato una partitella in famiglia a ranghi misti con la formazione Primavera (due tempi da 30 minuti).

